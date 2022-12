De despedida da Presidência, Bolsonaro faz pronunciamento nesta sexta, 30; acompanhe ao vivo

É a primeira transmissão ao vivo em suas redes sociais que o chefe do Executivo faz após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza na manhã desta sexta-feira, 30, um pronunciamento em live para apresentar um balanço de seus quatro anos de gestão e criticar adversários. É a primeira transmissão ao vivo em suas redes sociais que o chefe do Executivo faz após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições. Nas últimas semanas, Bolsonaro se manteve recluso, com raras aparições públicas. A expectativa é que o presidente deixe o País antes do fim do mandato e siga para Orlando, nos Estados Unidos.

Acompanhe live de Bolsonaro ao vivo:



