Bolsonaro critica ato terrorista, pede inteligência e chora em pronunciamento

Presidente realizou uma live no penúltimo dia de governo e também falou sobre a questão dos acampamentos bolsonaristas

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) falou, em transmissão ao vivo realizada nesta sexta-feira, 30, sobre a tentativa de atentado no Distrito Federal, realizada pelo empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, e considerou o ato como terrorismo.

“Nada justifica essa tentativa, aqui em Brasília, de um ato terrorista aqui no Aeroporto de Brasília. Nada justifica um elemento, que foi pego graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão”, disse. Em aceno a seus apoiadores, Bolsonaro pediu inteligência e chorou ao encerrar seu discurso.

O mandatário ainda não havia se pronunciado sobre o caso, que aconteceu no último sábado, 24.



George Washington foi preso após montar artefatos explosivos em um caminhão-tanque que iria em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Em depoimento à Polícia Civil do DF, o homem assumiu que planejou o ataque devido a questões ideológicas e afirmou que foi motivado pelas falas do atual presidente.

O acusado é paraense e estava em Brasília para participar das manifestações antidemocráticas. O homem estava no acampamento de bolsonaristas mobilizado em frente ao QG do Exército.

O fato reforçou o debate sobre a desmobilização das manifestações que ainda estão montadas em alguns estados do país. O futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) considerou os acampamentos como “incubadoras de terroristas”.

Ainda na live realizada nesta sexta-feira, Bolsonaro também falou sobre os acampamentos e afirmou que os manifestantes do local não deveriam ser considerados terroristas por conta de “um elemento”, em referência ao empresário preso.

“Do lado de cá é o tempo todo ‘atos antidemocráticos’, até de terroristas são chamados. Não é porque um elemento que passou por lá e fez besteira, que todo mundo tem que ser acusado disso”, disse.



