Bolsonaro embarca para os EUA e deixa Brasil antes da posse de Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos nesta sexta-feira, 30. O destino do presidente é a cidade de Orlando, no estado da Flórida, onde ele deve passar as festividades de fim de ano. A viagem confirma rumores dos últimos dias de que ele estará fora do País durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Portanto, Bolsonaro não deve passar a faixa presidencial para o sucessor, como ocorre tradicionalmente. Aliados do presidente haviam dito que ele decolaria por volta de 14 horas de hoje, o que se confirmou. A Aeronave da Força Área Brasileira (FAB), decolou às 14h02. O voo deve chegar aos Estados Unidos por volta das 20 horas desta sexta-feira.

Ao assumir o governo em 2019, Bolsonaro recebeu a faixa do ex-presidente Michel Temer (MDB). Com a saída de Bolsonaro do País, o vice-presidente Hamilton Mourão deveria entregar a faixa a Lula, mas ele já afirmou publicamente que não o faria. O nome que passará a faixa é incerto, mas o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, está entre os cotados para cumprir o rito democrático.



Uma edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 30, apresenta portaria que permite assessores de Bolsonaro viajam para Miami, nos Estados Unidos entre os dias 1º de janeiro e 30 de janeiro de 2023. O documento é assinado pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, e diz respeito ao afastamento de servidores que vão compor a equipe pessoal de Bolsonaro no local.



