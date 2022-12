Lula debocha de Bolsonaro após rival deixar o País: "Tá na hora do Jair já ir embora"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma postagem nas redes sociais em que ironiza a viagem do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL), que deixou o aís com destino a Orlando, nos Estados Unidos, antes do fim do mandato.

Na publicação, Lula compartilhou o vídeo da música "Tá na hora do Jair já ir embora", canção que marcou a campanha eleitoral do petista.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) debochou do presidente Jair Bolsonaro (PL) após o adversário deixar o Brasil rumo aos EUA, antes do fim do mandato. O petista publicou vídeo de música que foi hit na campanha: "Tá na hora do Jair já ir embora". pic.twitter.com/U8p0Wdf15z

Além de Lula, o presidente nacional do Psol Juliano Medeiros, a deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) e o deputado federal Alexandre Frota (Pros) também falaram sobre a viagem do presidente.

Bolsonaro deixou o país na tarde desta sexta-feira, 30, após realizar uma live de despedida, e deixa o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) no cargo.

A viagem confirma a ausência de Bolsonaro na cerimônia de posse de Lula e o atual presidente não passará a faixa presidencial ao sucessor.