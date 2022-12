Bolsonaro: "O mundo não vai se acabar a partir de 1° de janeiro"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 30, que apesar da derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "o mundo não vai se acabar a partir de 1° de janeiro", data em que o petista assume o poder. A declaração foi feita durante pronunciamento nas redes sociais.

É a primeira transmissão ao vivo em suas redes sociais que o chefe do Executivo faz após o resultado final das eleições. Nas últimas semanas, Bolsonaro se manteve recluso, com raras aparições públicas. A expectativa é que o presidente deixe o País antes do fim do mandato e siga para Orlando, nos Estados Unidos.



Bolsonaro fez um discurso voltado para seus apoiadores que estão acampados na frente de quartéis militares pedindo intervenção militar, em manifestações de caráter golpista. Segundo o presidente, apesar de apoiar os movimentos pacíficos, é preciso se manter dentro das quatro linhas da Constituição, não sendo possível ir para "o tudo ou nada". Ao mesmo tempo, o presidente pediu "inteligência" a seus eleitores. "Nada justifica atos terroristas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também classificou como "terrorismo" a ação do empresário paraense George Washington de Oliveira, que tentou explodir, no último sábado, 24, um caminhão tanque nas imediações do aeroporto internacional de Brasília.

Tags