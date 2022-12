"Vão prestar continência para um bandido?", diz Zambelli a generais em tom golpista

Carla Zambelli, deputada federal pelo Partido Liberal (PL) em São Paulo, fez um vídeo em que convoca os generais de quatro estrelas a “se posicionar” e salvar os brasileiros que “estão clamando ‘salvem nossas almas’ diante dos quartéis generais”. O vídeo começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira, 29.

A deputada cita o nome do jornalista Paulo Figueiredo, da Jovem Pan, que relatou suposta ação de três generais contra "ação contundente" das Forças Armadas sobre vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais.

Em vídeo, Carla comenta sobre a nota dos militares em resposta às afirmações de Figueiredo. Em texto divulgado nesta terça-feira, 28, o Exército desmentiu as afirmações do jornalista e afirmou que seus militares da ativa “são apartidários em suas condutas”.

“Em relação ao divulgado pelo comentarista Paulo Figueiredo Filho, nos dias 28 e 29 de novembro de 2022, o Comando do Exército repele as alegações que ferem a imagem da Instituição e de integrantes do seu Alto Comando“, disse a nota.

“Vocês vão querer prestar continência a um bandido (fazendo referência a Lula) ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta, se dizendo apartidário, é hora de se posicionar, de que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que quer implantar o comunismo, e tirar nossas liberdades, ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando ‘salvem nossas almas’ diante dos quartéis generais?”, declarou Zambelli.

A deputada ainda menciona os apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam a derrota dele para Lula e permanecem acampados em frente a quartéis do Exército, pedindo intervenção militar.

“Na falta de supremos, que alvejam e rasgam nossa Constituição, os senhores [generais] são a garantia da lei e da ordem, e contamos com os senhores”, ainda afirma a deputada.



