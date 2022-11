Bolsonaristas pregam boicote à Copa em ato golpista em frente ao quartel de Fortaleza

Em dia de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, bolsonaristas inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial se reuniram em frente ao quartel do Exército, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 24, para pedir boicote à competição intercontinental. Eles acreditam que dando audiência aos jogos estariam colaborando com uma suposta “estratégia” da TV Globo de “distrair” a população sobre o “momento decisivo” que o País atravessaria.



“Nós precisamos salvar o Brasil. O jogo vem depois”, dizia em um megafone um dos organizadores do ato durante a partida do Brasil contra a Sérvia. Antes do duelo começar, ele fez um pedido aos manifestantes: “Pessoal, daqui a dez minutos vai começar o jogo do Brasil, vocês vão para casa?”, ao que os presentes responderam: “Não”.

“Precisamos muito da ajuda de vocês. Esse momento é decisivo”, emendou o homem que segurava o aparelho sonoro. “É guerra”, bradou na sequência um idoso vestido com a camisa da seleção brasileira. No local, não havia nenhum manifestante acompanhando a partida pelo rádio, celular ou televisão. Também não houve qualquer reação aos dois gols marcados pela equipe canarinha durante o jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número de bolsonaristas no local começou a aumentar após o apito inicial do juiz, às 16 horas. Inicialmente, o público se concentrou no calçadão da Praça da Sé, localizada defronte à entrada lateral do quartel. Com a chegada de mais manifestantes, o protesto ocupou o cruzamento da rua Doutor João Moreira com a avenida Alberto Nepomuceno, por volta das 16h30min, mas o bloqueio durou menos de 10 minutos devido às reclamações dos motoristas que passavam pelo trecho.

Movimentação de manifestantes em frente à 10ª Região Militar, pouco antes do início do jogo da Seleção Brasileira de futebolhttps://t.co/dZ7NuqULc1 pic.twitter.com/GZmYMrdFwa — Jogo Político (@jogopolitico) November 24, 2022

Durante os 91 minutos da partida, a estreia da seleção brasileira no maior torneio de futebol do mundo parecia assunto proibido entre os manifestantes. Eles falavam sobre teorias da conspiração contra a reeleição de Bolsonaro, suposto conluio do Supremo Tribunal Federal (STF) com o PT, e até de uma “nova ordem mundial” idealizada pela esquerda para “dominar” o ocidente, mas nada de a Copa ocupar espaço entre as conversas.

Já perto do fim do jogo, contudo, O POVO testemunhou um breve diálogo sobre o tema entre duas mulheres. “Pela primeira vez eu tô torcendo contra o Brasil. A [Rede] Globo quer é audiência, quer distrair a gente”, falou uma das interlocutoras. “É mais uma das safadezas que eles querem fazer com o Brasil”, disse a outra. Apesar da aparente indiferença aos jogos, ambas estavam vestidas com camisas da seleção brasileira, assim como a maioria dos manifestantes.



Sem estimativa oficial de público, o protesto reuniu cerca de 300 pessoas enquanto a partida acontecia. Depois, os manifestantes foram se dispersando aos poucos. Na Praça da Sé, havia várias barracas e tendas montadas por grupos que fazem vigília desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles dizem que só vão deixar o local quando as Forças Armadas se pronunciarem sobre as eleições deste ano.

“É por isso que estamos aqui há 25 dias. Vamos continuar firmes, quem fica 25 [dias], fica 100 [dias], fica 200 [dias], fica um ano… nós não vamos parar enquanto as Forças Armadas não vierem a público prestar esclarecimentos, nós não vamos sair daqui”, bradou um dos organizadores do ato, para delírio dos manifestantes golpistas.

Eles alegam que a intervenção das forças militares, proibida pela Constituição Federal de 1988, seria necessária para impedir a implantação do comunismo no Brasil. “Nós não vamos deixar esse sistema ser implantado na nossa nação. Um sistema corrupto que não deu certo em nenhuma nação”, discursou o organizador.

Entre uma fala e outra, os manifestantes cantavam o hino nacional, rezavam orações cristãs e proferiram, incessantemente, a palavra de ordem mais entoada durante a manifestação antidemocrática: “Forças Armadas, salvem o Brasil”. Ironicamente, também diziam: “Todo poder emana do povo”, uma contradição com a própria manifestação, cuja causa é a não aceitação da vontade popular exteriorizada nas urnas no último dia 30 de outubro.

O protesto desta quinta-feira, 24, embora tenha direcionado o foco para o boicote à Copa, utilizou os mesmos expedientes de manifestações anteriores, principalmente a perseguição a veículos de imprensa. Incomodados com a presença de um cinegrafista no local, manifestantes abordaram o profissional em tom de intimidação: “De onde você é, cara?”, perguntou um bolsonarista.

Antes da resposta, uma outra apoiadora do presidente interveio na situação e acalmou os ânimos: “Deixa o cara, ele é da TV Conservadora”, alegou. A todo instante, grupos mais radicais vestidos com trajes que lembravam o fardamento do Exército monitoravam possíveis "infiltrados" na manifestação.

Além da imprensa, até mesmo os vendedores ambulantes estavam na mira dos radicais. O POVO testemunhou o momento em que um vendedor de picolés foi interpelado por um apoiador do presidente sobre em quem o trabalhador teria votado nas eleições. “Bolsonaro, velho. Sem chance do PT”, respondeu o vendedor.

“Vamos lutar para derrubar o Lula. Um governo como esse, a favor de bandido, de gay… não pode acontecer, tomara que tenha uma guerra. E tu sabe que não é só [guerra] física, é espiritual também… ele [Lula] tem um pacto com o satanás”, concluiu o trabalhador.

Desconfiado, um outro apoiador do presidente perguntou ao ativista radical: “Te convenceu [sobre o apoio a Bolsonaro]?”. A resposta foi: “Sim, o cara é bolsonarista mesmo, mano”. “Temos que ter cuidado com os infiltrados, eles sabem disfarçar bem”, acrescentou o interlocutor.

No decorrer do protesto, temas baseados em informações falsas dominavam as conversas entre as “rodinhas” de manifestantes. Eles dialogam, principalmente, a respeito de uma possibilidade de prisão do ministro Alexandre de Morais e diziam acreditar que as Forças Armadas iriam “determinar” recontagem dos votos do 2º turno para reverter o que chamaram de “fraude eleitoral”.

Sobre o assunto No telão da transição, equipe aplaude gols de Richarlison e saída de Neymar

Capitão Wagner defende voto impresso citando Tebet e Ciro Gomes

Lula comemora vitória do Brasil: "Orgulho de vestir a camisa verde e amarela"

Multa de R$ 22 milhões ao PL aplicada por Moraes gera memes nas redes; veja

Tags