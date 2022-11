"Não queremos mais Bolsonaro, queremos o Exército", diz líder de ato golpista

Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem, identificado como líder do movimento de bloqueio das vias em Santa Catarina, aparece afirmando que os manifestantes querem o Exército brasileiro no poder. A fala foi recebida com aplausos e gritos dos que estavam presentes no local.

“Temos que ter noção de uma coisa: nós não temos mais presidente. Não queremos mais o Jair Messias Bolsonaro como presidente. Queremos, sim, uma intervenção militar. Queremos o Exército para botar ordem no nosso país. Queremos o que diz a nossa bandeira - ordem e progresso”, falou.

O discurso foi feito após Bolsonaro divulgar um vídeo, nesta quarta-feira, 2, nas redes sociais em que pede para que os seus apoiadores desobstruam as rodovias.

O mandatário considerou que os atos não fazem parte das manifestações legítimas e afirmou que prejudicam o direito de ir e vir das pessoas.

Desde a noite do último domingo, 30, vários trechos do país foram ocupados ilegalmente em protesto à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar dos estados trabalhem na liberação dos trechos.

De acordo com boletim da PRF divulgado nesta quinta-feira, 876 vias foram desobstruídas. Cerca de 60 interdições e 13 bloqueios ainda restam em estradas federais do país.



