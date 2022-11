Foragido, Allan dos Santos participa de ato golpista nos EUA e ataca Moraes

Allan dos Santos, youtuber e blogueiro bolsonarista foragido da justiça brasileira, participou de um ato golpista organizado por brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos, neste Dia de Finados, 2 de novembro. No local, posou para fotos com bolsonaristas, discursou com um alto-falante e disse que manifestantes não devem ceder os bloqueios em rodovias pelo país.

O brasileiro compartilhou cenas da manifestação em seu 17º perfil no Instagram, desde que teve sua conta retida por decisão judicial. Allan também publicou fotos ao lado de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com cartazes em que pedem intervenção federal e "luta pela liberdade".

O blogueiro ainda atacou, novamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Referiu-se ao ministro como "cabeça de piroca". “Nunca obedeça a um tirano”, afirmou Allan.

Allan dos Santos tem mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, desde novembro de 2021. Ele é investigado em inquérito que apura a divulgação de fake news.

