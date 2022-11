Bolsonaristas ameaçam estudantes durante ato golpista em Bélem, no Pará

As imagens mostram estudantes com uniformes da Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso sendo acuados e intimidados por, pelo menos, três homens

Circura nas redes sociais um vídeo que mostra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) insatisfeitos com os resultados das urnas ameaçando estudantes de um colégio público de Belém, no Pará. O caso aconteceu durante manifestação golpista na manhã da última segunda-feira, 8. As imagens mostram estudantes com uniformes da Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso sendo acuados e intimidados por, pelo menos, três homens.

O episódio ocorreu em uma passarela de pedestres na Avenida Almirante Barroso, ao lado do 2º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, onde manifestantes estão concentrados há mais de uma semana, após a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

Circura nas redes sociais um vídeo que mostra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçando estudantes de um colégio público de Belém, no Pará. O caso aconteceu durante manifestação golpista na manhã da última segunda-feira, 8.

No mesmo momento, os alunos também tentam se defender de outros dois homens. Um deles, vestindo uma camisa com a bandeira do Brasil, diz: "Aqui é patriota". O grupo de jovens argumentam algo, porém, o ato parece enfurecer ainda mais o rapaz de camisa branca, que volta a gritar: "Sai fora daqui agora! Sai fora! Respeita o nosso movimento!".

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) informou que os alunos que foram intimidados são do último ano e haviam ido à escola buscar documentos para a realização do Enem.

"As aulas deles agora estão acontecendo em outro espaço, mas eles precisaram ir até a escola para ver esses documentos. Como todo estudante, eles fizeram uma brincadeira quando passaram e começou a confusão", informou o coordenador de comunicação do Sintepp, Beto Andrade, ao portal UOL.

