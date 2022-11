Bloqueio golpista impede pai de levar filho de 9 anos para cirurgia no MT: "Vá a pé"

Um pai que levava o filho para realizar um procedimento cirúrgico no olho teve a passagem bloqueada, nesta segunda-feira, 21, por manifestantes golpistas no município de Sorriso (MT).

Em vídeo que circula nas redes sociais, o pai, identificado como Éder Rodrigues Boa Sorte, aparece em desespero tentando explicar a situação para os manifestantes, que gritaram e insistiram que o homem não iria passar. Um dos manifestantes ainda sugere que o homem “vá a pé” e afirma não se importar com a cirurgia do garoto.

Em meio a discussão, também é possível ver o outro filho de Éder, que tem 10 anos de idade, tentando impedir o pai de continuar a discussão.

De acordo com informações do O Globo, Éder conseguiu a cirurgia para o filho de 9 anos após luta judicial. Devido a um acidente na escola, a criança precisa passar por outro procedimento cirúrgico para não perder o globo ocular.

O pai também afirmou que mostrou os documentos da cirurgia para os manifestantes e disse que um deles o intimidou com um facão.

Com a obstrução da estrada, a família precisou pegar outro caminho e saiu em um trecho a cerca de 1 km do bloqueio. O procedimento da criança está marcado para esta quarta-feira, 23.

Na última semana, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) retomaram as manifestações antidemocráticas em estados como Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e Paraná. Os atos contestam o resultado das eleições e a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Parte dos protestos recentes ficaram marcados pelo nível de violência.

De acordo com boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira, 22, todas as rodovias federais estão livres de bloqueios e interdições.

