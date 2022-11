Ato golpista em frente ao quartel do Exército em Fortaleza ganha público no feriado

A manifestação de caráter golpista feita por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza, teve aumento de público nesta terça-feira, 15, data em que se comemora a Proclamação da República. Além de ocupar a frente do quartel, os bolsonaristas também se concentraram nas escadarias da Catedral Metropolitana.

Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, os manifestantes voltaram a pedir intervenção federal das Forças Armadas para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O grupo afixou diversos cartazes com mensagens golpistas escritas em inglês nos gradis que cercam o quartel. "SOS, Forças Armadas", dizia uma das faixas. O POVO esteve no local no fim da tarde, quando os manifestantes entoavam o Hino da Independência.

No protesto, havia inclusive crianças, mas o grupo de idosos parecia ser mais numeroso. No geral, o número de manifestantes era bem maior do que nos últimos dias, quando houve um esvaziamento gradativo mesmo no fim de semana. O período de maior movimento foi na quarta-feira, 2, primeiro dia do ato golpista.

Inconformados com a derrota de Bolsonaro, alguns manifestantes fazem vigília no local desde o início dos protestos. Eles acreditam que as Forças Armadas podem impedir que Lula assuma o poder em 1º de janeiro. A Constituição Federal, no entanto, veta qualquer tipo de intervenção das instituições militares no processo político brasileiro.

A cerimônia de posse do presidente eleito já está sendo organizada pela equipe de transição do futuro governo. Jair Bolsonaro (PL) se despede do cargo no dia 31 de dezembro de 2022. Ele entra para a história como o primeiro presidente a ser derrotado na tentativa de reeleição.

Com informações do repórter Carlos Holanda

