Soldado Noelio critica Elmano por decisão de instalar câmeras em presídios

O deputado estadual Soldado Noelio (UB) criticou a proposição do governador eleito Elmano de Freitas (PT) de instalar um sistema de videomonitoramento nas unidades prisionais do Estado. Durante a sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na última quarta-feira, 23, parlamentar disse que a medida é para "proteger" bandidos.



O político repercutiu as declarações do petista durante participação no Jogo Político, do O POVO. Ao defender que o registro das imagens é uma garantia não só para o preso, mas também para o policial penal, o futuro gestor indicou ainda que serão usadas câmeras nos uniformes dos agentes.

"Eles vão colocar câmeras dentro dos presídios para proteger os queridinhos, os coitadinhos que nos assaltam, que estupram as mulheres, que roubam os seus veículos, que tomam os celulares do cidadão", criticou Noelio.

Segundo o deputado, a futura gestão "vai gastar milhões" com a ação, ironizando que a medida não visa fortalecer o policiamento do Estado ou ajudar os agentes de segurança. "Nós estamos assistindo o crime tomando de conta porque as autoridades políticas mandam mensagens de blindagem ao crime organizado", acrescentou.

Noélio ainda falou que não há sistema de videomonitoramento para fiscalizar a atuação dos secretários da gestão estadual ou mesmo no gabinete do Governo e de aliados. "Tem câmera para os policiais, esses são sempre vistos como bandidos. Nesse país existe um princípio que só funciona no papel, dizem que todos são inocentes até que se prove o contrário. Chamam um termo bonitinho de 'princípio da presunção da inocência''', afirmou.

As críticas do deputado não ficaram restritas a futura gestão de Elmano, mas se estenderam ao Poder Judiciário que, segundo o político, tem sido prejudicial. "A própria Justiça parece que tem trabalhado para defender não a sociedade, não os cidadãos, mas parece que tem trabalhado para defender o crime organizado. Hoje o policial não pode mais trabalhar, daqui a pouco vai ter que ser obrigado a receber o salário e passar o serviço todo de braço cruzado", avaliou.

O parlamentar disse que "não tem esforço do Governo do Estado" para melhorar as condições de trabalho dos agentes de segurança. Entre problemas apontados por ele, estão a falta de equiparação do auxílio alimentação dos policiais aos demais servidores, assim como ausência de um adicional por "risco de vida".

O que diz Elmano?

"A pessoa ou organização criminosa que está dentro do sistema prisional também monta situações para acusar o policial penal e a câmera é uma proteção para o policial de que ele não praticou aquilo que estão dizendo que ele praticou", disse o governador eleito durante o Jogo Político.

O petista afirmou que o assunto já é discutido durante a gestão da atual chefe do Executivo estadual, Izolda Cela (sem partido). No entanto, caso a medida não seja adotada durante o restante do mandato da gestora, ele realizará no governo que inicia-se a partir de janeiro de 2023.

Em 2021, quando ainda era deputado estadual, a Alece aprovou um projeto de autoria do petista para a implantação de câmeras nos uniformes de policiais do Ceará.



