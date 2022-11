Passe-livre, mutirão de cirurgias, combate à fome: Elmano aponta prioridades de governo

No tripé de prioridades, o enfrentamento à insegurança alimentar requer enfrentamento mais urgente, conforme indicou o governador eleito

Combate à fome, mutirão de cirurgias eletivas e passe-livre no transporte público da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Essas são as prioridades apontadas pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT) para o início de sua gestão, a partir de 1º de janeiro de 2023. O tripé, segundo o petista, leva em conta as demandas mais urgentes da população.

Em entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO, Elmano destacou que o problema da insegurança alimentar será enfrentado já a partir dos primeiros dias de governo. “O combate à fome eu quero [tratar] nos primeiros dias, porque essa é a coisa mais urgente, porque as pessoas não têm como esperar para se alimentar. Eu tenho convicção de que a fome está antes de tudo”, pontuou.

O governador eleito explicou que pretende envolver empresas, igrejas e instituições sem fins lucrativos nas ações governamentais de combate à fome. “Podemos ter tanto a estruturação de cozinhas solidárias nos bairros como cartões para as pessoas comprarem comida… temos a possibilidade de várias ações”, explicou.

A fila de espera por procedimentos eletivos também está no radar de providências imediatas. Nas contas do governador eleito, mais de 60 mil cearenses estão aguardando cirurgias na rede pública do Estado. “O número é muito impressionante”, avaliou Elmano.

“Eu vou fazer parcerias com as prefeituras, vou realizar o cadastramento de empresas privadas para a realização dessas cirurgias”, prometeu ele. O futuro gestor disse que a meta de seu governo será zerar a fila de atendimentos, mas não detalhou prazo. Ele projetou começar um esforço concentrado nesta área ainda em janeiro.

Sobre as passagens gratuitas no transporte intermunicipal da RMF, uma das promessas de campanha mais propagadas pelo petista na corrida eleitoral, Elmano explicou que a medida será implantada gradativamente ao longo do primeiro ano de gestão.

“Estamos fazendo todos os estudos e em janeiro nós vamos montar um grupo para poder definir, mas ainda neste ano [2023] a gente começa, ou por algum anel [trecho] ou por algum município, ou onde aquelas pessoas têm a passagem mais cara”, detalhou.

O governador eleito ponderou que a equipe de transição estuda possíveis fontes de custeio para o programa. Somente após a projeção do impacto financeiro, disse Elmano, será possível definir a abrangência da gratuidade e o perfil do público a ser beneficiado.

Veja a íntegra da entrevista com o governador eleito Elmano de Freitas

