Elmano admite adaptar reforma administrativa de Lula ao Ceará

Na primeira reunião oficial para transição de governo, o governador eleito Elmano de Freitas (PT) novamente abordou a possibilidade de realizar uma reforma administrativa na gestão estadual. Segundo o petista, há a possibilidade de espelhar no Ceará algumas ações realizadas pelo futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Durante esta quarta-feira, 9, as equipes de Elmano e da atual chefe do Executivo estadual Izolda Cela (sem partido) estiveram juntas no Palácio da Abolição. Em viagem ao Egito para a COP 27, a governadora em exercício Nailde Pinheiro representou a atual gestão. "Há indicações de que o novo Governo Federal fará uma reforma administrativa. Nós vamos discutir até que ponto nós vamos esperar a organização do Estado ao que vai ser feito no Governo Federal, ao que nós ganhamos com isso, em que nós não ganhamos", disse o petista durante o encontro.

Elmano detalhou que, em primeiro momento, a equipe de transição vai analisar o que está sendo executado pela gestão de Izolda, assim como as dificuldades encontradas durante a administração do Estado. "Acho importante que conheçamos com bastante detalhe. (...) Já temos um conhecimento disso, nós somos, evidentemente, um governo para continuar e avançar o que vem sendo realizado nos últimos anos, mas é importante que a gente aprofunde", ressaltou.

Segundo o governador eleito, será selecionada uma equipe que ficará dedicada a questões administrativas mais imediatas, ou seja, aquelas que necessitam de ações a curto e médio prazo. A definição foi feita em conversa com Eudoro Santana (PT), ex-secretário e coordenador da equipe de transição.

Há ainda um grupo voltado para pensar em ações estratégicas para o Ceará em assuntos considerados de alta prioridade como o hidrogênio verde e segurança hídrica. De acordo com Elmano, é preciso desenvolver estratégias a longo prazo, uma vez que, na avaliação dele, essas ações deverão se vincular a futuros governos.

O petista ainda disse que, ao final da transição de governo, há a preocupação com "produtos bem definidos" que possibilitem o cumprimento de promessas feitas durante a campanha como a passagem gratuita metropolitana, os hospitais polos regionais e a universalização do ensino integral.

Reforma administrativa

Não é a primeira vez que Elmano indica a possibilidade de realizar uma reforma administrativa na gestão do Estado. Em outubro, durante entrevista às rádios O POVO CBN e CBN Cariri, o político já havia falado sobre o assunto.

Na ocasião, afirmou que estudava realizar desmembramento da atual Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) em novas pastas, além de criar uma secretaria específica para cuidar das relações internacionais do Estado para atrair investidores.

"Nós temos hoje uma Secretaria de Proteção Social com várias áreas, que eu acho que é razoável que possam ter um desmembramento", ao programa O POVO no Rádio, comandado por Jocélio Leal, Rachel Gomes e Farias Júnior.

Na entrevista às rádios, ele mencionou ainda a intenção de criar uma pasta voltada às relações internacionais. "Devíamos ter uma secretaria muito focada no relacionamento internacional, de atração de investimento e de escritório a nível internacional, para acompanhar e estar perto do centro de decisão dessas empresas que vão fazer investimento no Nordeste", disse. Uma das áreas foco de atuação é energias renováveis.

Relembre a entrevista

Com informações do repórter Deusdedit Neto

