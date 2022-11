Elmano tenta convencer Chagas Vieira a seguir na Casa Civil

O governador eleito Elmano Freitas (PT) quer a permanência do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, no Governo do Estado. No entanto, o titular da pasta não parece inclinado a seguir na secretaria por motivos pessoais. As informações foram são do próprio governador eleito, que participou do Jogo Político nesta terça-feira, 22.

Chagas está à frente da Comunicação do Governo do Estado do Ceará desde 2015, quando era assessor especial. Desde 2020, ele acumula a função com o comando da Casa Civil.

"Eu tive uma conversa com meu amigo Chagas Vieira, com a ideia da permanência na Casa Civil, mas ele tem projetos pessoais. Eu estou tentando convence-lo há algum tempo da importância. Ele tem colocado questões pessoais, que eu absolutamente respeito. Nos ajudou demais no governo e na campanha", disse o governador eleito.

Elmano já tinha anunciado o desejo para permanência da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, que aceitou ficar na função. O governador disse ainda que não conversou com outros dois cotados para continuar — Arialdo Pinho, do Turismo, e Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Arialdo foi indicado para a equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Elmano não descarta que assuma algum cargo federal.

Elmano disse que mexerá em algumas posições, para não haver acomodação. Mas destacou: "Não teremos, assim, grandes novidades no sentido de pessoas que não tem a ver com nosso projeto que temos construído no Ceará."



