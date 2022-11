Combate à fome será uma das prioridades nos primeiros 100 dias do governo Elmano

Elmano esteve com o presidente do MDB no Ceará, o deputado federal eleito Eunício Oliveira. Além deles, outras lideranças locais estiveram presentes

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que seu governo deverá priorizar o combate à fome como uma das agendas para os primeiros 100 dias de gestão. A informação foi dada em entrevista ao O POVO após uma reunião com partidos aliados na manhã desta sexta-feira, 11, no Hotel Oásis Atlântico, na Beira-Mar, em Fortaleza.



Elmano esteve com o presidente do MDB no Ceará, o deputado federal eleito Eunício Oliveira. Além deles, outras lideranças locais estiveram presentes, como a vice-governadora eleita Jade Romero (MDB), o deputado federal AJ Albuquerque (PP) e o presidente do PT-CE, Antônio Filho, o Conin.

“Já houve aqui dicas de temas que os partidos consideram importantes (...) Uma delas, pelo que vi, é a necessidade de uma grande atenção ao combate à fome. Já pedi que alguns partidos pudessem indicar pessoas para ajudar na estruturação de propostas. Então isso certamente estará entre as propostas dos primeiros 100 dias (de governo)”, disse o petista.

Eunício reforçou o entendimento e elencou outras questões que considera importantes. "Meu partido não é apenas aliado, é parte do governo. Temos a vice-governadora. A primeira questão é o combate à fome, depois a questão da Segurança Pública e em terceiro é fazer todo esforço do mundo para que a gente finalize, em 100 dias de governo, as filas de cirurgias nos hospitais", declarou o emedebista, opinando que "é muito mais importante zerar as (filas de) cirurgias do que qualquer obra que o Elmano faça".

Ainda segundo Eunício, a criação de restaurantes comunitários e outras formas efetivas de combater a fome devem ser discutidas em reuniões futuras. "Depois, pensando em geração de emprego e renda para essas pessoas, mas a fome não espera. Tem que fazer isso nos 100 primeiros dias de governo", reforçou.



