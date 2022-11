Elmano: 1º concurso será para Polícia Civil, após convocar já aprovados

Governador eleito aponta Polícia Civil como prioridade no mandato

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) afirmou que fará concurso para a Polícia Civil do Ceará. "É o primeiro concurso que eu irei realizar". Além disso, ele enfatizou que irá convocar os já aprovados em processos seletivos anteriores. "Para que não fique ninguém com receio de que eu vou fazer o concurso e não vou chamar". Elmano foi entrevistado nesta terça-feira, 22, no Jogo Político especial.

Segundo Elmano, as análises sobre a segurança pública feitas na transição até aqui confirmam as impressões que já tinha na campanha. Ele considera a necessidade de fortalecer a Polícia Civil.

"O ideal para o Ceará era dobrar o efetivo da Polícia Civil. Não estou colocando isso como meta por uma questão financeira. Mas, eu preciso fazer um esforço grande para aumentar o efetivo da Polícia Civil para investigação e para inteligência. E isso eu farei", pontuou.

Uma das principais questões analisadas pelo petista para a decisão é o nível de impunidade. "Uma das questões que eu considero muito grave é ter homicídios e não ter a elucidação do homicídio e a punição de quem o praticou. No Brasil, mais ou menos, de cada 100 homicídios, apenas 11 ou 12 são elucidados. Em alguns estados, o nível é 20%. No Ceará, nós temos uma margem de 30%".

Em relação a essa problemática, Elmano indica que o fortalecimento da Polícia Civil é essencial para que o profissional tenha a condição de ir ao local do crime imediatamente após o acontecimento.



O governador eleito disse que em breve irá definir os prazos sobre a organização da seleção.

Para a Polícia Militar, Elmano considera haver hoje um bom contingente, mas leva em consideração a projeção de aproximadamente 500 aposentadorias por ano. Seriam planejadas, então, pelo menos 2 mil contratações em quatro anos para não haver diminuição.

