Elmano prepara reforma administrativa com duas novas secretarias

Governador eleito pretende criar pasta para nas mulheres e outra com foco no trabalho e inclusão social

A pouco mais de um mês da posse, o governador eleito Elmano de Freitas (PT) adiantou que pretende aumentar o número de secretarias no próximo governo. Em entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO, ele indicou a intenção de criar ao menos duas pastas: uma dedicada às Mulheres e outra voltada ao Trabalho e Inclusão Social.

Com as adições, o número de Secretarias de Estado deve passar de 21 para 23. Elmano pontuou que a equipe de transição ainda estuda possíveis alterações na estrutura administrativa do governo, mas ressaltou que não haverá mudanças significativas em relação ao desenho atual.

“Temos ainda algumas discussões a realizar sobre reformas, mas não será uma reforma alterando demais, é mais algo que eu penso que nós temos que destacar para fazer uma ação mais focada e mais organizada para aquela área”, discorreu.

O governador eleito ainda assinalou que as modificações planejadas para a máquina estadual terão como base um possível espelhamento de ministérios que devem ser criados no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além das demandas locais estabelecidas no seu plano de governo.

“Eu tenho na minha cabeça a ideia de espelhar um pouco. [...] Algumas [pastas] eu tenho opinião clara, independentemente do Governo Federal. Eu me comprometi a criar uma Secretaria de Mulheres, não sei se é exatamente assim que o Lula vai fazer”, ponderou o petista.

Promessa de campanha, a Secretaria das Mulheres, segundo Elmano, terá como foco o combate à violência doméstica, a geração de emprego e renda e a oferta de cursos de capacitação profissionais específicos para o público feminino.

Já a pasta do Trabalho e Inclusão Social é novidade. Foi a primeira vez que o governador eleito falou sobre a ideia após vencer as eleições. Ele explicou que a secretaria será criada a partir de um desmembramento das pastas do Desenvolvimento Econômico e Proteção Social.

“Precisamos ter uma Secretaria que cuide da formação, especialmente no sentido mais estratégico, estamos falando de uma nova economia no Ceará. Vamos capacitar muita gente para as áreas de tecnologia da informação, comunicação e energias renováveis”, justificou o governador.



A expectativa é que o projeto de reforma administrativa seja encaminhado à Assembleia Legislativa nos primeiros dias de gestão do futuro governador. Atualmente, o primeiro escalão do Governo é formado por 21 pastas, entre 17 secretarias e quatro órgãos com status de secretaria.

Veja a atual estrutura administrativa do Estado

Casa Civil



Procuradoria Geral do Estado



Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado



Secretaria de Administração Penitenciária



Secretaria das Cidades



Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior



Secretaria da Cultura



Secretaria do Desenvolvimento Agrário



Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho



Secretaria da Educação

Secretaria do Esporte e Juventude



Secretaria da Fazenda



Secretaria da Infraestrutura



Secretaria do Meio Ambiente



Secretaria do Planejamento e Gestão



Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos



Secretaria dos Recursos Hídricos



Secretaria da Saúde



Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social



Secretaria do Turismo



Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário



