Gleisi confirma que Lula só viaja a Brasília na semana que vem

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou nesta terça-feira, 22, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva só viaja a Brasília na semana que vem. Como mostrou mais cedo o Broadcast Político, o petista foi orientado por seus médicos de confiança a esticar sua recuperação após realizar, no último domingo, 20, uma cirurgia para retirar lesão na laringe. A viagem de Lula à capital federal estava prevista para a noite desta terça.

A recomendação médica original é que Lula poupe a voz por 14 dias - ou seja, fale menos e em tom mais baixo. Além disso, de acordo com Gleisi, há um temor com o aumento de casos de covid-19 no País. A presidente do PT também disse que a articulação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) negociada com o Congresso para retirar o Bolsa Família do teto de gastos fica a cargo do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

