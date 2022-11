Luizianne e André Figueiredo e mais seis deputados cearenses entram na equipe de transição de Lula

Os deputados federais cearenses Luizianne Lins (PT) e André Figueiredo (PDT) foram anunciados para a equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Luizianne participará do Grupo Técnico de Cidades. Figueiredo, do de Comunicações. Ele já foi ministro da área no governo Dilma Rousseff (PT).

Além deles, outros seis deputados cearenses foram nomeados para integrar o GT da Transição de Governo: três do PDT - partido que concorreu à eleição com Ciro Gomes -, um do PT e um do PSD, legenda que endossou a chapa lulista.

Leônidas Cristino (PDT) integrará o GT de Cidades, José Guimarães (PT) no GT do Centro de Governo, Idilvan Alencar (PDT) no GT de Educação, Célio Studart (PSD) GT de Meio Ambiente e Mauro Filho (PDT) no GT de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Presidente do PDT no Ceará, Figueiredo esteve na linha de frente da campanha estadual de Roberto Cláudio (PDT) a governador, que enfrentou o petista Elmano de Freitas. No primeiro turno, fez campanha para Ciro Gomes (PDT). Já no segundo turno, ele declarou apoio e fez campanha para Lula, seguindo a diretriz do partido, mas defende que o PDT seja oposição no Ceará.

Colaborou Deusdedit Neto