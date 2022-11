Bolsonaro reclama de demora para a posse de Lula e esvaziamento do poder

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teria reclamado a aliados que o visitaram nesta semana do que ele considera ser um longo tempo de espera para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A interlocutores, Bolsonaro se queixou do esvaziamento do poder após a vitória do petista. O presidente avaliou que a legislação precisaria ser alterada, permitindo posse imediata ao vencedor das eleições. Ainda demonstrando a aliados estar chateado e triste com a derrota, Bolsonaro reclamou que presidente em fim de mandato perde relevância e influência.

Bolsonaro segue sem se manifestar publicamente, sem aparições públicas. As conversas de Bolsonaro com interlocutores mais próximos ocorrem no Palácio da Alvorada, onde ele se mantém recluso desde o dia 3 de novembro, pouco depois da derrota nas urnas. De acordo com o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos), o presidente está em repouso domiciliar se recuperando de uma erisipela [infecção dermatológica] na perna.

A versão foi confirmada pelo ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, que projetou recuperação breve de Bolsonaro. "Deve voltar logo", comentou o militar ao ser questionado sobre o assunto pela imprensa.

