Lula pediu para Elmano indicar três obras de infraestrutura para investir no Ceará

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) revelou que o presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT) pediu a ele e ao senador eleito Camilo Santana (PT) indiquem três novas grandes obras de infraestrutura para investir no Ceará. A declaração foi feita em entrevista ao Jogo Político nesta terça-feira, 22.

As três obras seriam empreendimentos prioritários do Governo Federal para o Ceará. Quando questionado sobre quais seriam, Elmano afirmou que pretende antes ouvir a sociedade cearense e o setor empresarial sobre o que desejam. Porém, já possui algumas ideias em mente.

O governador eleito citou uma estrada duplicada que cortaria o Ceará de norte a sul. Poderia ser uma duplicação da BR-116 e passando pela Estrada do Algodão até o Cariri.

“Isso ficaria meio que ao lado da Transnordestina e nos permitiria discutir porto seco, que pode estar no Cariri e na região do Sertão Central. Com isso, dá para aproveitar nossa Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e, assim, facilitar um projeto de atração de empresas para criar emprego para o nosso povo”, completou o futuro gestor do Executivo federal.



Um segundo empreendimento seria uma obra hídrica no Açude de Lontras, em Ipueiras, uma das regiões mais secas do Ceará. Trata-se, conforme Elmano, de um projeto muito desejado pela população do sertão.

“Deve custar de R$ 600 milhões a R$ 700 milhões para fazê-lo e é uma obra muito importante para a segurança hídrica da região. Inclusive, abre uma nova fronteira agrícola de possibilidades de geração de renda para a população daquela região. Mas eu quero ouvir o setor produtivo cearense, quero ouvir os investidores”, apontou.

A terceira ideia é implantação de uma política de energia solar no Estado. “Tenho convicção de que a energia solar pode ser uma nova fonte de renda para muita gente no Ceará. Praticamente todo o nosso Ceará tem uma grande capacidade de produção de energia solar”, argumentou.



Porém, Elmano comentou sobre o problema das pessoas não terem nem informação e nem capital para colocar esse negócio e, por isso, a importância de parcerias que auxiliem o projeto.

“Se nós tivermos a iniciativa de uma grande parceria com o BNDES, com o Banco do Nordeste, para capacitar e financiar esse negócio, podemos ajudar os agricultores a se transformarem em investidores e produtores de energia. Ali pode dar uma grande geração de renda para o povo cearense”, destacou o governador eleito.