Partido de Wagner negocia adesão à base de apoio a Lula no Congresso

O União Brasil, partido presidido no Ceará pelo deputado federal Capitão Wagner, negocia adesão à base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta semana, o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, se reuniu com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e encaminhou conversas para um possível acordo. As informações são do jornal O Globo.

Na semana seguinte à vitória de Lula diante do presidente Jair Bolsonaro (PL), Bivar disse que enxerga o futuro governo com "grande simpatia" e pontuou que o União Brasil tem uma "dívida" com a esquerda por ter sido o campo que mais resistiu às "fustigações antidemocráticas".

A fala desagradou as correntes bolsonaristas do partido, que rejeitam a possibilidade de aliança com Lula. No Ceará, por exemplo, a deputada federal eleita Dayany Bittencourt (UB), esposa de Capitão Wagner, indicou que estará no bloco contrário ao futuro governo.

"Fui eleita deputada federal pelos cearenses para ser oposição. Vou seguir a minha coerência política na Câmara dos Deputados sendo uma oposição responsável e propositiva", assinalou ela em entrevista ao O POVO. No segundo turno das eleições, Dayane e Wagner declararam voto e fizeram campanha para Bolsonaro.

O deputado federal se filiou ao partido em março deste ano, com o aval de Bivar, para disputar o Governo do Estado. A disputa foi vencida em primeiro turno pelo candidato do PT, Elmano de Freitas, que recebeu 54,02% dos votos válidos. Wagner ficou em segundo, com 31,72%. A partir de fevereiro, o deputado fica sem mandato e sua esposa assume cadeira na Câmara Federal.

