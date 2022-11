Lula deve evitar fazer discursos e poupar a voz após cirurgia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República eleito, deve passar 15 dias em repouso devido a cirurgia para retirada de uma lesão na garganta. Ele também deve evitar usar a voz excessivamente. Lula fez a cirurgia neste domingo, 20, em São Paulo, e já se encontra em casa.

A recomendação após a cirurgia é de repouso nas próximas 24 horas. O petista já tem permissão para falar e conversar, porém sem muitos esforços na voz, e deve ser liberado para discursar a partir da próxima semana.

Lula já foi fumante e tem um trauma crônico na laringe. A maratona de discursos durante as eleições aumentou a lesão no local e amplificou a rouquidão na sua voz. O presidente eleito foi diagnosticado com câncer na laringe em novembro de 2011, tendo que passar por sessões de radioterapia e quimioterapia. Em junho de 2012, foi considerado curado da doença.

No sábado, dia 12 de novembro, manchas brancas foram detectadas no exame do político, que configura uma leucoplasia, e a retirada dessas manchas pode afastar riscos de transformação da lesão em câncer. A recuperação do procedimento se assemelha aos sintomas de laringite.

O petista é ex-fumante e tem refluxo, duas causas consideráveis para o surgimento das manchas brancas na garganta, intensificadas pelo uso excessivo da voz.

De acordo com o boletim médico do procedimento, a cirurgia durou cerca de 40 minutos, exigiu anestesia geral e foi acompanhada pela equipe médica coordenada por Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski, no Hospital Sírio-Libanês. O deputado federal Alexandre Padilha (PT), que é médico, também acompanhou Lula no hospital.

Além da orientação para que evite excessos, o presidente eleito deverá intensificar exercícios diários de fonoaudiologia. Lula deve retomar as reuniões em Brasília na quarta, 23.