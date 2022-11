Bolsonaro quer anular os votos, mas só de algumas urnas; Lula toca a transição

Podcast Jogo Político analisa as transições de governos no Brasil e no Ceará

O Jogo Político #213 discute o pedido do PL e do presidente Jair Bolsonaro para anular o voto de parte das urnas, e a resposta do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Além disso, analisa o andamento da transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como do governador eleito Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

Ao vivo às 10 horas desta quarta-feira, 23, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO.

