Bolsonaro entra com pedido para anular votos de algumas urnas nas eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram nesta terça-feira, 22, com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a anulação dos votos de parte das urnas nas eleições. O pedido aponta a suposta a existência de problemas em algumas urnas eletrônicas, segundo um relatório encomendado pelo PL.

A representação foi assinada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa. O partido alega ter detectado feitos em modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 nas eleições de 2022.

O argumento é de que teria havido “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nesses modelos. O documento cita o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo PL, que teria constatado “evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas”.



A ação apresentada à Justiça Eleitoral com base no relatório patrocinado pela sigla aponta problemas nas urnas com o potencial de "macular" a eleição que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seriam 250 mil urnas envolvidas nesse questionamento.

