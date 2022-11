Ex-bolsonarista, Alexandre Frota está no grupo de transição da Cultura de Lula

Frota é um ex-apoiador do atual chefe do Executivo

Ex-apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Frota (Pros) foi anunciado nesta terça-feira, 22, como integrante da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na área da cultura. O anúncio foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Alckmin também anunciou os outros parlamentares que comporão o grupo: deputados federais Túlio Gadêlha (Rede-PE), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Marcelo Calero (PSD-RJ), também ex-ministro da Cultura, e Benedita da Silva (PT-RJ).

No início de novembro, Frota fez parte dos 40 parlamentares que se reúnem com o presidente eleito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, para discussão da transição de governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também nesta terça, foram anunciados oito cearenses para a equipe de transição.

Ex-bolsonarista, Frota já declarou ter errado ao apoiar Bolsonaro em 2018. No ano seguinte, Frota expulso do PSL, na época partido de Bolsonaro. Frota criticou o chefe do Executivo publicamente e se absteve durante votação da Reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados.

Na campanha eleitoral de 2022, o deputado se mostrou favorável à campanha do PT após ter declarado voto em Lula. Frota se desfiliou do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mas não conseguiu se reeleger para um novo mandato.

Sobre o assunto Alexandre Frota paga indenização de R$ 94 mil a Caetano Veloso

Claudia Raia se desculpa por expor Alexandre Frota e Marisa Monte

Alexandre Frota propõe exigência de comprovante de vacinação para votar nas eleições

Alexandre Frota protocola pedido de CPI para investigar facada em Bolsonaro

Alexandre Frota provoca Bolsonaro após soltura de Lula: "O início do fim da era bolsonarista"

Tags