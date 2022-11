Moraes dá 24 horas para PL apresentar relatório completo de urnas eletrônicas

Na tarde desta terça-feira, 22, o PL entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a anulação dos votos de parte das urnas nas eleições 2022

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o Partido Liberal (PL) trate, no relatório sobre o suposto mau funcionamento das urnas no segundo turno, de informações sobre potenciais falhas dessas mesmas máquinas no primeiro turno das eleições.

"As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Publique-se com urgência", escreveu Moraes, em despacho.



Na tarde desta terça-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com representação TSE para pedir a anulação dos votos de parte das urnas nas eleições. A sigla defendeu ter detectado“ desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” em cinco modelos urnas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro entra com pedido para anular votos de algumas urnas nas eleições

Luizianne e André Figueiredo e mais seis deputados cearenses entram na equipe de transição de Lula

Elmano: 1º concurso será para Polícia Civil, após convocar já aprovados

Pressionado, ministro do TCU pede licença do cargo após áudio de teor golpista

Presidente de Câmara acusa deputado eleito de tentar atraí-lo "para roubar"

Tags