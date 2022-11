Elmano: Catanho estará no governo e possibilidade de Alfredo e Ana Maria é grande

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) informou que Waldemir Catanho (PT) participará da administração no Governo do Estado. Assessor de longa data da deputada federal Luizianne Lins (PT), Catanho foi uma espécie de coordenador da Prefeitura de Fortaleza na gestão Luizianne. Era uma espécie de secretário de governo informal — era assim tratado, embora a secretaria não existisse oficialmente.

Em entrevista ao Jogo Político nesta terça-feira, 22, Elmano disse ainda que há considerável possibilidade de alguns nomes já anunciados para a equipe de transição integrarem a gestão. Casos de Alfredo Pessoa, coordenador do grupo da Fazenda e Planejamento e Gestão e Ana Maria Fontenele, na área da Educação. Na gestão Luizianne, Alfredo foi secretário do Planejamento e da Administração. Ana Maria foi secretária da Administração e chegou a acumular as secretarias da Educação e da Saúde.

"Efetivamente, a possibilidade de eles estarem no governo é grande, é algo que nós conversávamos. O Catanho vai estar no governo. Eu acho que a Ana Maria, mas ainda não conversei com essas pessoas", disse o governador eleito.

Com Catanho, Elmano ressaltou já ter ido uma "primeira conversa" e afirmou que terá um diálogo futuro com Ana Maria. O nome de Alfredo é, segundo Elmano, natural, já que o economista é assessor dele no mandato na Assembleia Legislativa.

Na entrevista, o governador eleito projetou que irá anunciar o secretariado até dia a primeira quinzena de dezembro, para que quem assumirá tenha tempo de preparação.

Coordenadora do setor de educação da transição, Ana Maria é vista por Elmano também como uma ligação "política" com o presidente do PT de Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio (PT). "Tem que ver o que as pessoas querem, a disposição. Eu sou daqueles que acha que as pessoas tem que estar com vontade de fazer aquela tarefa", afirmou.

Elmano e a permanência de secretários

Questionado sobre secretários que irão para o novo mandato, além da permanência da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, já anunciada, ele disse que tenta convencer o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, a seguir na administração.

"Eu pessoalmente tive uma conversa com o meu amigo Chagas Vieira, mas ele tem projetos pessoais. Venho a algum tempo tentado convence-lo da importância, mas ele tem colocado as questões pessoais, que respeito", disse.

Disse ainda que não conversou com outros dois cotados para continuar — Arialdo Pinho, do Turismo, e Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Sobre Arialdo, indicado para a equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Elmano não descarta que assuma algum cargo federal.

Elmano disse que mexerá em algumas posições, para não haver acomodação. Mas destacou: "Não teremos, assim, grandes novidades no sentido de pessas que não tem a ver com nosso projeto que temos construído no Ceará."

