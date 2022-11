Gilmar nega habeas corpus coletivo para manifestantes em quartéis

O pedido havia sido feito com argumento de assegurar a liberdade de manifestação, reunião e locomoção

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou habeas corpus coletivo para os manifestantes que protestam próximo a instalações das Forças Armadas contra o resultado das eleições deste ano, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O ministro mandou arquivar o pedido por ver "flagrante inadmissibilidade". "Arquivem-se imediatamente os autos, independentemente de publicação, sem nova conclusão dos autos em caso de interposição de recurso", escreveu.

O pedido havia sido feito pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs. Ele afirmou que o salvo conduto é necessário para assegurar a liberdade de manifestação, reunião e locomoção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao Poder Judiciário não cabe usurpar competência do Poder Legislativo, nem atuar como legislador positivo, imiscuindo-se sem fundamento em permissivo constitucional de controle de constitucionalidade abstrato, impondo à sociedade medidas restritivas a direitos constitucionais, sem competência e sem observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade", diz um trecho do pedido.

Por ordem do STF, a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Civis e Militares dos Estados estão monitorando os protestos e liberando todas as ruas e estradas que voltaram a ser bloqueadas. Como mostrou o Estadão, relatórios de inteligência produzidos até o momento atribuem a liderança dos atos a políticos, policiais, sindicalistas e ruralistas.

Após desmobilizar todos os bloqueios em rodovias federais, a PRF identificou novas interdições: 18 totais e nove parciais, em quatro Estados. Os protestos nas estradas se somam aos acampamentos e manifestações promovidos em frente a quartéis.

Sobre o assunto Lula é internado para retirar lesão na laringe e tem alta

BA: Rodrigo Maia e esposa são hostilizados em resort

Protestos nos quartéis e tiros de guerra ganham caráter de vigília pró-Bolsonaro

PRF registra 22 interdições e dez bloqueios em estradas federais neste domingo

Presidente do PL diz que vai pedir invalidação de votos em urnas antigas

Comandante da 10ª Região Militar defende proteção de bolsonaristas contra "outros poderes"

Aliados de Bolsonaro montam "QG do golpe" em Brasília; Girão esteve no local

Bolsonaro reclama de demora para a posse de Lula e esvaziamento do poder

Partido de Wagner negocia adesão à base de apoio a Lula no Congresso

Tags