BA: Rodrigo Maia e esposa são hostilizados em resort

O deputado federal Rodrigo Maia (PSD) sofreu ofensas em um resort em Mata de São João (BA). O parlamentar, hospedado no local, foi abordado de forma violenta por outros frequentadores.

Enquanto se servia no buffet do almoço, Maia e a esposa forma hostilizados apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela reeleição. Uma mulher tenta insistentemente impedir o casal de se alimentar, enquanto um homem filma a ação.

Ela fala ao parlamentar que "roubou da gente", entre outras ofensas. Ao intervir, a esposa de Maia é indagada: "é gostoso ser casada com ladrão?" pela mesma mulher.

Rodrigo Maia em um resort na Bahia. Se denunciar, ganha. Vários políticos já receberam pelo menos meia dúzia de indenizações pic.twitter.com/jKLctElizO — Alberto Carlos Almeida (@albertocalmeida) November 20, 2022





Na saída do local, eles sofrem novas ofensas. Um grupo chama o ex-presidente da Câmara dos Deputados de "vagabundo" e "ladrão", aos gritos.

Até o momento, Maia não se pronunciou sobre as ofensas. Ele não tem condenações na Justiça.

