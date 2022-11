Comandante da 10ª Região Militar defende proteção de bolsonaristas contra "outros poderes"

Segundo o general, além do Exército, outros órgãos de segurança estariam atuando na proteção dos manifestantes golpistas

Circula deste a sexta-feira, 19, um vídeo atribuído ao comandante da 10ª Região Militar, em Fortaleza, o general André Luiz Ribeiro Allão, em que ele defende a proteção de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), acampados há duas semanas em frente do prédio militar. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, os manifestantes pedem a intervenção federal das Forças Armadas para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na gravação, o comandante aparece em frente a um grupo de outros militares na parte externa do Hospital Capitão Médico Meton de Alencar, ao que parece ser um evento da corporação. Ele afirma que os agentes militares de Fortaleza e outros órgãos de segurança, do Estado e da Prefeitura, estariam atuando na "proteção" dos manifestantes.

O general ressaltou que tem "responsabilidade de trabalhar para quem venha para a frente da 10ª Região Militar seja protegido". A proteção, segundo ele, ultrapassa até as determinações de "outros poderes no caminho contrário", referindo ao Supremo Tribunal Federal (STF), que tem emitido decisões para minimizar o teor antidemocrático das manifestações.

O ministro Alexandre de Moraes determinou que as Polícias Militares dos Estados atuem para desobstruir as rodovias bloqueadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições. Em outra decisão, o ministro determinou o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de financiar os atos antidemocráticos. O bloqueio nas contas tem o objetivo de frear a utilização de recursos para financiar as ações.

"Toda manifestação ordeira e pacifica ela é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem venha para a frente da 10ª Região Militar seja protegido. Ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem. O mal não é vencido com o mal. Assim tenho atuado", disse o comandante.

Comandante da 10ª Região Militar, em Fortaleza, general André Luiz Ribeiro Allão, diz que protegerá apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) acampados em frente ao prédio militar, mesmo que “existam ordens de outros poderes no caminho contrário”. pic.twitter.com/WCuQATWE7B — Jogo Político (@jogopolitico) November 19, 2022





Desde o feriado de finados, 2 de novembro, manifestantes se revezam em frente da 10ª Região Militar. Com tendas montadas há duas semanas, o acampamento se gerencia para distribuir mantimentos e materiais de higiene. O número de pessoas varia dependendo do dia e horário, registrando maiores movimentações nos fins de semana e feriados, como o da Proclamação da República, 15 de novembro.

Inconformados com a derrota de Bolsonaro, eles acreditam que as Forças Armadas devem impedir a posse de Lula. A Constituição Federal veta qualquer tipo de intervenção das instituições militares no processo político brasileiro.

O POVO entrou em contato com o Exército Brasileiro em Fortaleza, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), mas ainda não obteve contato. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

