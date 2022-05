Izolda vai à festa da Sagrada Família, em Tauá, ao lado de Camilo e Domingos Filho

A governadora Izolda Cela (PDT) participou neste domingo, 1º de maio, da tradicional festa religiosa da Sagrada Família, no distrito de Marrecas, município de Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza, no Sertão dos Inhamuns.

Izolda participou da missa ao lado do ex-governador Camilo Santana (PT), da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), e do marido dela, o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD), além do deputado federal Domingos Neto (PSD), filho do casal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Capitão Wagner diz, em Sobral, que eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno

Camilo para Capitão Wagner: "Quem esse senhor chama de 'poste' não faz motim nem apoia Bolsonaro"

Ato na Praça Portugal pede "fora STF", voto impresso e homenageia Senna

"Momento de muita fé e reflexão. Estive na manhã deste domingo na missa da tradicional festa religiosa dedicada à Sagrada Família – Jesus, Maria, José, no distrito de Marrecas, em Tauá. As celebrações, que completam 309 anos em 2022, reuniram fiéis de todas as regiões e de outros estados. Muito obrigada a todos pela receptividade!", postou Izolda nas redes sociais.



Sobre o assunto Nomes do PL defendem apoio a Wagner desde ele garanta palanque a Bolsonaro no Ceará

Em Sobral, Capitão Wagner fala dos Ferreira Gomes: "Grande briga interna para escolher o poste"

Izolda sobre provocações a Ciro: é preciso "espinha ereta e coração tranquilo"

Líder político de Tauá, Domingos Filho trabalha para ser candidato a vice-governador na chapa governista, cargo que já ocupou de 2011 a 2014, quando Cid Gomes (PDT) era governador.

Tags