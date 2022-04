Capitão Wagner diz, em Sobral, que eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno

Ele comentou ainda a disputa no grupo Ferreira Gomes para, segundo ele, escolher o "poste"

Durante encontro regional do União Brasil Brasil em Sobral, o deputado federal Capitão Wagner, presidente estadual do partido e pré-candidato a governador, disse acreditar que a eleição terá um turno só. "Essa eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno".

Ele pediu, então, apoio total aos aliados. "Aquela estratégia de deixar um pouquinho de energia para ser usada no segundo turno, precisa guardar não. Tem de usar tudo no primeiro turno." Ele mencionou a perspectiva, até agora, de três candidaturas: PDT, Psol, além da dele próprio. Há outras forças que também cogitam concorrer, caso do PL, que tem ala que quer apoiar Wagner.

Já sinalizando o que espera que seja um futuro governo, ele disse que, a partir de 3 de outubro, dia seguinte ao primeiro turno, a preocupação dele será em unir as várias correntes políticas para governar. "Chamar todas as forças do Ceará para administrar esse Estado".

Wagner citou pessoas que colaboram no programa de governo, como Igor Lucena, Marcos Holanda e Geraldo Luciano. "Não temos um time, temos uma seleção", falou.



Ele mencionou ainda a disputa no PDT para definir a candidatura. Ele falou que a preocupação entre os adversários no momento é a escolha do nome. "Uma grande briga interna para decidir quem vai ser o poste que eles vão colocar lá", afirmou. "Quem é que eles vão colocar lá quem vai obedecer às ordens dele".

