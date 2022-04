Izolda sobre provocações a Ciro: é preciso "espinha ereta e coração tranquilo"

O pré-candidato do partido da governadora Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado na última quinta-feira, 28, por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) numa feira em São Paulo

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), comentou neste sábado, 30, o caso envolvendo o seu correligionário e presidenciável do partido Ciro Gomes (PDT) que foi hostilizado na última quinta-feira, 28, por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante feira agrícola no interior de São Paulo. A gestora disse que é preciso ter “a espinha ereta e o coração tranquilo” para não cair em provocações direcionadas.



Sobre o assunto Em Sobral, Capitão Wagner fala dos Ferreira Gomes: "Grande briga interna para escolher o poste"

Capitão Wagner diz que campanha não fará agressões: "(Não vamos) criticar Ciro fazendo o mesmo"

Questionada sobre como enxergava este ano eleitoral que se desenha de acirramentos conforme o pleito se avizinha, Izolda respondeu de maneira tranquila que é preciso manter o foco nas questões mais importantes. “Olha, eu penso que nós precisamos sempre ter foco e atenção. A espinha ereta e o coração tranquilo, isso é muito importante para que não cedamos às energias negativas e tentativas de desestabilização”, pontuou após cerimônia de entrega das chaves dos boxes da nova Feirinha da Beira-Mar, na Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro ironiza apoio de Leonardo de DiCaprio a voto dos jovens no Brasil

Lula para Bolsonaro: "Zé Ninguém que só sabe contar mentiras"

Bolsonaro sobre protestos de 1º de maio: "Não abrimos mão da nossa liberdade"

A gestora disse ainda que evita rebater provocações. “Dentro do possível, o nosso esforço precisa ser nesse sentido. Não leva a nada, não constrói, então vamos cuidar do que interessa” declarou.

Para o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias (PDT), que foi um dos pré-candidatos da sigla a prefeito em 2020, com a proximidade das eleições os ânimos naturalmente se acirram e novas provocações como as que foram feitas a Ciro são esperadas pelo grupo.

“Essa estratégia de enfrentamento, provocação para gerar atitudes que possam ser exploradas midiaticamente, sobretudo nas redes sociais, vai acontecer muito. Então a gente que está envolvido com gestão pública e política de alguma forma tem que estar preparado para esse tipo de episódio que certamente vai se repetir”, projetou.

Hostilização a Ciro

Ao andar por um evento agrícola em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Ciro foi vaiado e xingado por pessoas que declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Um deles, que abordou mais de perto o ex-ministro, chegou a ser afastado pela assessoria. Em vídeo que circula nas redes sociais, Ciro chegou a responder às provocações com xingamentos e disse: "Roubou tua mãe ou comeu ela?" em referência ao presidente Bolsonaro.

No Twitter, o perfil de Ciro publicou nota após o ocorrido e disse que o presidenciável “foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas”. Ainda segundo o documento, as pessoas “agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense”.

Os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência. (...) — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022

A nota encerra alegando que Ciro “reagiu à altura” e que o ex-ministro lamentava ter sido “forçado a agir com veemência”, mas que entende que o “comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender”.



Tags