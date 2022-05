Ato na Praça Portugal pede "fora STF", voto impresso e homenageia Senna

Há muitas bandeiras do Brasil e o verde e amarelo predomina entre a multidão

Manifestantes se reúnem na tarde deste domingo, 1º de maio, na Praça Portugal, em Fortaleza, em ato pelo Dia do Trabalho. O grupo reúne conservadores, simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL). De manhã, houve manifestação também para marcar a data, mas organizada por movimentos progressistas, no Pirambu.

No ato da Praça Portugal, há cartazes que pedem "voto impresso auditável", pela liberdade, o "saneamento" do Supremo Tribunal Federal (STF) ou mesmo "fora STF". "Supremo é o povo", dizem alguns cartazes. O Hino Nacional foi tocado. Os participantes também fazem oração.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem ato na Praça Portugal pelo Dia do Trabalhador, em 1º de maio de 2022 (Foto: Fernanda Barros / O POVO)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há muitas bandeiras do Brasil e o verde e amarelo predomina entre a multidão. Carro de som toca músicas, permeadas por frases do presidente Bolsonaro.

Sobre o assunto No Dia do Trabalho, Ciro Gomes participa de evento em homenagem a Leonel Brizola

Novo marqueteiro quer "desavermelhar" campanha de Lula

1º de maio tem manifestações de apoio a Bolsonaro e Lula pelo Brasil

Houve ainda espaço para homenagear o corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, que morreu há 28 anos, em 1º de maio de 1994.

Manifestação de 1º de maio na Praça Portugal teve homenagem a Ayrton Senna, que morreu há 28 anos. Vídeo @valavitor pic.twitter.com/TiujjIcvhT — Jogo Político (@jogopolitico) May 1, 2022

Tags