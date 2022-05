O POVO lança grade de análises de cientistas políticos do Nordeste

Segundo o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, o projeto parte de autocrítica em torno da necessidade da buscar mais informações acerca das diferentes realidades dentro do Nordeste

O POVO lança neste mês de maio de 2022 nova grade de Opinião dedicada a análises de cientistas políticos dos nove estados do Nordeste. A ação deve-se, principalmente, com a antecipação das discussões em torno do período eleitoral que deverá definir os próximos governadores, senadores, deputados estaduais e federais, além do presidente da República. O espaço ficará disponível no jornal impresso e na plataforma O POVO Mais.



O POVO também suspenderá temporariamente, até o fim das eleições, o espaço destinado a articulistas fixos que devem tentar mandatos eletivos neste ano. Segundo o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, o projeto parte de uma autocrítica em torno da necessidade de promover maior isonomia nas eleições e obter mais informações sobre as diferentes realidades dentro do Nordeste. A estratégia é promover debates, inclusive, que envolvem temáticas nacionais em torno dos presidenciáveis.



"O Piauí é terra do Ciro Nogueira, um dos principais articuladores do Bolsonaro, e do Wellington Dias, um dos principais do Lula. Em Alagoas, a gente terá alguém que seja capaz de analisar as coisas na perspectiva de um estado que é a terra do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e do Renan Calheiros, uma voz forte da oposição ao Bolsonaro. Assim, teremos visões considerando todo o cenário nordestino", afirma o jornalista.



Quem deve representar o Ceará é o cientista político e articulista do O POVO Cleyton Monte, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) com mestrado e doutorado em Sociologia.

Quem são os articulistas

Cláudio André (Bahia)

Cientista político e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e da pós-graduação em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador (UCSal)

Adriano Oliveira (Pernambuco)

Cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Autor de vários livros que abordam o comportamento do eleitor. Membro do Grupo de Pesquisa Comunicación Política e Comportamento Electoral en América Latina. Atualmente desenvolve pesquisas qualitativas e quantitativas de Opinião Pública

Ananda Marquez (Maranhão)

Mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFÌO). Pesquisa políticas públicas, em especial de combate à pobreza e de enfrentamento à pandemia; e teorias feministas. Faz parte da Red de Politologas e da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas

Vitor Sandes (Piauí)

Doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), atualmente professor e coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde coordena, ainda, o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Partidos Políticos (GEPPOL). Em 2018, foi guest scholar no Kellogg Institute for International Studies da Universidade de Notre Dame

Lorena Monteiro (Alagoas)

Cientista política e professora do Centro Universitário Tiradentes (AL). Pesquisadora associada aos grupos de pesquisa "Ciências Sociais na América Latina" (CISOAL/UFRGS) e "Instituições Políticas e pensamento político brasileiro" (UFPEL). Tem experiência na área de Ciência Política e Sociologia

Alan Lacerda (Rio Grande do Norte)

Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1997), com mestrado (1998) e doutorado em Ciência Política pelo IUPERJ (2005), além de estágio doutoral (sanduíche) na Duke University (2002). Professor associado do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências Sociais na mesma instituição

Pamela Sinthya (Sergipe)

Possui Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe (PPGS/UFS), mestrado pelo mesmo programa com sanduíche na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisadora colaboradora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP) e trabalha com os temas Família e Política, Grupos Dirigentes e Política Profissional

Augusto Teixeira (Paraíba)

Doutor em Ciência Política na Área de Concentração de Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais (PPGCPRI/UFPB)

Cleyton Monte (Ceará)

Possui bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (2009), mestrado (2012) e doutorado (2016) em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Apresentando interesse pela Sociologia Política e Ciência Política. Pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem-UFC), atua como palestrante e analista político, colaborando com movimentos sociais, associações e imprensa

