Em Sobral, Capitão Wagner fala dos Ferreira Gomes: "Grande briga interna para escolher o poste"

O União Brasil realiza neste sábado, 30, em Sobral, o primeiro de dez encontros regionais previstos para ocorrer até a eleição em outubro. Pré-candidato a governador, o deputado federal Capitão Wagner, presidente estadual do partido, falou da família Ferreira Gomes, líder política do município e do Estado. Wagner, assim como o deputado federal e anfitrião do evento, Moses Rodrigues, disseram que o grupo comanda o Ceará há 36 anos.

"Hoje a gente tem um grupo que tem 36 anos no poder. E hoje a preocupação deles é uma grande briga interna para decidir quem vai ser o poste que eles vão colocar lá", afirmou. "Quem é que eles vão colocar lá quem vai obedecer às ordens dele".



O deputado afirmou que a eleição pode ser definida já em 2 de outubro. "Essa eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno". E acrescentou: "Aquela estratégia de deixar um pouquinho de energia para ser usada no segundo turno, precisa guardar não. Tem de usar tudo no primeiro turno."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags