Camilo para Capitão Wagner: "Quem esse senhor chama de 'poste' não faz motim nem apoia Bolsonaro"

O ex-governador Camilo Santana (PT) respondeu ao deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), que, em evento do União Brasil em Sobral, afirmou que a base governista no Ceará trava uma "grande briga para escolher o poste" que disputará próxima eleição estadual.

"Ótimo para o Ceará que quem esse senhor chama de 'poste' não faz motim, nem apoia Bolsonaro, suas especialidades. Fascistas e arrogantes terão a resposta do povo nas urnas", escreveu Camilo nas redes sociais.

Pré-candidato a governador e presidente do União Brasil no Ceará, Wagner promoveu evento do partido neste sábado, em Sobral. Ele afirmou, em discurso: "Hoje a gente tem um grupo que tem 36 anos no poder. E hoje a preocupação deles é uma grande briga interna para decidir quem vai ser o poste que eles vão colocar lá". E complementou: "Quem é que eles vão colocar lá que vai obedecer às ordens deles".

