Pré-candidato, Evandro diz a Izolda: "Se Deus quiser, mais 4 anos à frente do Governo"

O presidente da Assembleia Legislativa e a governadora do Ceará disputam a indicação do PDT ao Governo do Ceará

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado estadual Evandro Leitão (PDT), deu sinalização pública, nesta sexta-feira, 22, de apoio à governadora Izolda Cela (PDT) para ser candidata à reeleição em outubro. Foi durante inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Gerardo Cristino de Menezes, em Coreaú. Mesmo disputando com a pedetista a indicação do PDT ao Governo do Ceará, o parlamentar fez um inédito gesto em prol da correligionária.

Durante pronunciamento, Evandro disse se considerar "honrado" com o atual governo Izolda, "comandado e liderado por uma mulher". "Porque essa mulher veio para dar continuidade com sabedoria e inteligência aquilo que estava sendo feito pelo governador Camilo Santana (PT) e o ex governador Cid Gomes (PDT)", iniciou o deputado. Depois, o parlamentar se colocou em nome do Legislativo estadual para manifestar gesto de apoio e colaboração com o governo estadual.

"Em nome do Poder Legislativo estadual, eu quero dizer para a senhora, conte conosco. O Poder Legislativo, autônomo e independente, mas o poder parceiro, sobretudo para aprovar as ações, os programas e os projetos governo e do Estado do Ceará na casa legislativa", prosseguiu Evandro. Ao continuar a fala, Leitão foi mais enfático ao lançar apoio público à governadora em seu eventual futuro governo, caso Izolda escolhida pelo partido como candidata oficial e, posteriormente, eleita.



"Saiba do nosso carinho e do nosso respeito. O Poder Legislativo estadual tem o maior carinho do mundo pela senhora. Se Deus quiser, ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos à frente do Governo do Estado do Ceará, possa ser repleto de sabedoria", disse o deputado.

Ao final, o parlamentar completou: "Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo, não é isso gente? Então, dito isso, eu também não poderia neste momento aqui não dizer que esse trabalho que a governadora está fazendo também tem o apoio fundamental dos representantes".

Evandro segue pré-candidato a governador, mas já afirmou ao O POVO que trabalha para se reeleger deputado estadual, embora se coloque à disposição do partido.

A manifestação do pedetista, que é pré-candidato, segue o discurso também preferido por outros pré-candidatos do PDT em tentar ensaiar uma unificação no processo de escolha interna. No entanto, aliados da governadora têm participado abertamente de disputadas com integrantes da ala governista que defendem indicação do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Executivo estadual em outubro.

Para o deputado José Guimarães (PT) e outros nomes petistas, por exemplo, Izolda é uma candidata "natural" à reeleição e um nome que unifica dentro da base. No entanto, nas últimas semanas, o posição do parlamentar incomodou o vice-presidente da Câmara, vereador Adail Júnior (PDT), defensor Roberto Cláudio como candidato do partido. Ele chegou a chamar Izolda Cela de "petista" como uma forma de minimizar sua possível candidatura.

Roberto Cláudio tem recebido apoios à pré-candidatura como do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Além de atrair aliados de grande parte da bancada governista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o ex-prefeito tem feito uma série de viagens pelo Ceará para impulsionar seu nome. Nesta semana, o pedetista cumpriu nesta semana uma intensa agenda pela região do Cariri para participar de uma série de eventos e homenagens.

