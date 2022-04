Roberto Cláudio faz ofensiva no Cariri como pré-candidato a governador

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), cumpre nesta semana intensa agenda pela região do Cariri. Ele participa de série de eventos e homenagens. Desta segunda-feira, 18, até a quarta-feira, 20, o pedetista deve participar de eventos em sete municípios no Interior cearense.

As visitas ocorrem em meio à pré-campanha do ex-prefeito, que disputa a indicação do PDT ao Governo do Ceará juntamente com a governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.

Nesta segunda, Roberto Cláudio iniciou a tour no município de Juazeiro do Norte, onde participou, às 7 horas, de entrevista a rádio local. Até o fim do dia, ele faz palestra, às 19 horas, e depois dorme no município.

Estou #AoVivo agora na Rádio Progresso FM 105.1, em um bate-papo com o grande radialista João Hilário. Acompanhe! pic.twitter.com/Q595MQgPdu — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) April 18, 2022

Na manhã da terça, o ex-prefeito participa de solenidade na qual recebe o título de Cidadão do Crato, às 9 horas, no Auditório da Universidade Regional do Cariri (Urca). A homenagem conta com articulação do vereador Alex Saraiva (PDT). No mesmo dia, às 15 horas, o pedetista viaja para Farias Brito para participar de um diálogo articulado pelo prefeito da cidade, Deda Pereira (PDT), e o presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Jorge (PDT).

À noite, Roberto Cláudio termina a agenda do dia com palestra em Barbalha, às 19 horas, com articulação e participação do deputado estadual Fernando Santana (PDT). Na quarta-feira, 20, o pré-candidato viaja para Nova Olinda para participar de um café na residência do prefeito e receber a solenidade de título de cidadão novaolidense, na Câmara Municipal. Ele tem ainda encontros agendados nos municípios de Santana do Cariri e Salitre.

As articulações no PDT ganharam velocidade nos últimos dias. No início de maio, o prefeito José Sarto (PDT) manifestou apoio ao ex-prefeito para ser o candidato da base aliada a governador do Ceará. Depois de Sarto, vários outros apoios foram manifestados ao ex-prefeito, inclusive parlamentares da base governista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

O movimento de RC também é realizado na medida em que a governadora Izolda Cela, também pré-candidata, vem ganhando espaço no partido após assumir o cargo do ex-governador Camilo Santana (PT), desincompatibilizado do cargo após sair para disputar o Senado Federal. Seu nome, no entanto, ainda enfrenta algumas resistências.

Em conflito recente entre as pré-candidaturas, Izolda e RC já "dividem" aliados abertamente. Na última semana, o vice-presidente da Câmara, vereador Adail Júnior (PDT), defendeu Roberto Cláudio como candidato do partido e chegou a chamar Izolda Cela de "petista" como uma forma de minimizar sua possível candidatura.

O Cariri é uma das maiores e mais importantes regiões do Ceará. É a terra do ex-governador Camilo Santana (PT), que repete que os votos de lá foram determinantes para a eleição dele, em 2014. Roberto Cláudio tem exibido muito apoio em Fortaleza, mas tem o Interior como maior desafio.

