Para fortalecer pré-candidatura, RC se reúne com vereadores da base aliada de Sarto

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) esteve reunido nesta terça-feira, 8, no Hotel Iate Plaza, no Mucuripe, com vereadores da base aliada do governo municipal. Além de realizar palestra sobre o cenário da política e da gestão nos contextos estadual e nacional, o pedetista foi ao encontros dos parlamentares para fortalecer apoio à sua pré-candidatura como candidato do bloco governista ao Palácio da Abolição.

A corrida por maior força dentro da cúpula governista começou deste a última semana, quando prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), manifestou apoio ao seu antecessor para disputar as eleições de outubro. Durante entrevista coletiva na qual fez o anúncio do Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, na quinta-feira, 3, o gestor afirmou que "o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência e conhece o Ceará é o ex-prefeito Roberto Cláudio".

Nesta terça, entre os 32 vereadores presentes, esteve o presidente da CMFor, vereador Antônio Henrique (PDT). Na última sexta-feira, 4, o pedetista acompanhou Sarto e disse que o melhor nome para a disputa ao Governo do Ceará é RC. Ambos estiveram no primeiro encontro do PSD no Ceará, no auditório da Assembleia Legislativa.



O primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Adail Júnior (PDT), destacou como positivo o encontro e também declarou apoio ao ex-prefeito da capital. “Temos aqui um grupo que vai além do partido. Temos aqui fãs do trabalho do ex-prefeito Roberto Claudio. Foram oito anos de muitas conquistas para Fortaleza. Uma gestão que nos orgulha muito e faz dele o melhor nome para o governo", disse o parlamentar.

Sobre o assunto Filiado ao PSD, Célio Studart elogia RC: "Conhece o Ceará, conhece Fortaleza"

O raciocínio foi acompanhado pela vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT). Ela destacou que RC tem características esperadas de um gestor público. "Precisamos de exemplo de gestor público que, para além da experiência e da técnica, tenha a sensibilidade de ouvir e trabalhar em prol do povo. Roberto Cláudio é esse exemplo. Ele agrega todas as lideranças, inclusive no campo sindical ele é unanimidade", disse.

Para o vereador Didi Mangueira (PDT), o momento não é de "correr riscos". O Ceará não pode perder a oportunidade de lançar o melhor nome e que está no melhor momento para o governo do Estado. Todos os vereadores aqui certamente vão dar apoio a Roberto Cláudio", demarcou.

O líder do PDT na CMFor, vereador Júlio Brizzi (PDT) repetiu o discurso da semana passada e também declarou apoio público ao nome do ex-prefeito. "Ele é um grande exemplo, aprendemos muito com seu trabalho. E para o nosso partido é um orgulho. Acompanho o prefeito Sarto e defendo o RC como melhor nome para liderar e vencer as eleições para o Governo", demarcou.

“Estou no meu primeiro mandato como vereador, mas como cidadão, eu vejo a transformação que Fortaleza teve nos últimos oito anos e tenho certeza que RC é o melhor nome para nos representar no Governo do Estado", se posicionou o vereador PPCell (PSD).

Além dos já mencionados, também estiveram no encontro os vereadores Gardel Rolim (PDT), Jonh Monteiro (PDT), Lúcio Bruno (PDT), Paulo Martins (PDT), Renan Colares (PDT), Professor Enilson (Cidadania), Danilo Ribeiro (Cidadania), Katia Rodrigues (Cidadania), Marcos Paulo (Cidadania), Pedro França (Cidadania), Fábio Rubens (PSB), Léo Couto (PSB), Moura Taxista (PSB), Emanuel Acrísio (PP), Luciano Girao (PP), Ana Aracapé (PL), Tia Francisca (PL), Cláudia Gomes (DEM), Estrela Barros (Rede), Marcelo Lemos (PSL), Cônsul do Povo (PSC) e Robério Sampaio (PSC).

Raimundo Filho (PDT), Elpídio Nogueira (PDT) e Michel Lins (Cidadania), licenciados por exercer cargos na Prefeitura de Fortaleza, também participam do encontro.

O movimento de RC é realizado na medida em que chega perto o período da possível desincompatibilização do governador Camilo Santana (PT) para disputar vaga no Senado Federal. Desta forma, quem deve assumir interinamente é a vice-governadora Izolda Cela, nome vem ganhando espaço no partido e que também é pré-candidata do PDT para as eleições.

No dia 18 de fevereiro, o governador projetou que Izolda terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado. Como também parte das estratégias de também se sobressair, no final de semana de Carnaval, Roberto Cláudio esteve reunido com Sarto e Prisco Bezerra, ex-senador que atuou como primeiro suplente de Cid Gomes entre período de 2019 e 2020.O momento foi registrado nas redes sociais.

No entanto, o nome de RC para disputar a corrida ao Palácio da Abolição, enfrenta algumas barreiras. O pedetista é visto com ressalvas por ala do PT integrada pelos deputados federais José Airton e Luizianne Lins, além do deputado estadual Elmano de Freitas. Os parlamentares já chegaram a vetar a indicação do ex-prefeito para disputar o cargo majoritário pelo bloco, ameaçando até deixar a aliança PT-PDT no Ceará.