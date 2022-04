Vitor Valim declara apoio a Izolda como governadora

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), rasgou elogios à governadora Izolda Cela (PDT) e defendeu o nome dela para encabeçar a chapa governista nas eleições ao Governo do Ceará. A informação é da coluna do jornalista Eliomar de Lima, para o OP+.

"Quem disputa a indicação do PDT com a governadora tem igual valor, mas terá que esperar a vez ao Palácio da Abolição, pois o atual momento do Ceará exige um perfil político e de gestão de Izolda, que tem serviços prestados na Educação e na Segurança Pública, além de outros setores do governo", comentou o prefeito do segundo maior município do Estado, com mais de 220 mil eleitores, atrás somente da capital Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitor Valim lembrou ainda que Izolda se destacou na função de secretária da Educação no governo Cid Gomes e fez boa avaliação do seu pouco tempo a frente do Abolição. Segundo ele, "após a renúncia do então governador Camilo, Izolda mostrou de fato o seu talento de gestora".

"Mas foi na condição de vice-governadora que ela mostrou talento como gestora, quando seu trabalho foi fundamental para a aprovação do governo Camilo Santana. Após a renúncia do então governador Camilo, Izolda mostrou de fato o seu talento de gestora, desde articulações políticas à firmeza de uma mãe que cuida de seus filhos cearenses", apontou Valim.

A declaração foi mais um dos acenos de Valim ao grupo governista no Ceará. O prefeito de Caucaia, que se elegeu em 2020 como um candidato de oposição ao governo Camilo, fez elogios à gestão do então governador em um evento no mês passado.

Durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, Valim destacou a relação entre a gestão estadual e o município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), apesar de integrar partido que é oposição ao Executivo.



"Um governante não age por questões políticas e ideológicas. Nós estivemos em palanques separados por divergências políticas pouco tempo atrás, mas eu tenho o testemunho e eu posso falar, desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira de prefeito não tiver por parte do governador Camilo Santana nenhum olhar discriminatório por questão ideológica ou partidária, pelo contrário", endossou Valim.

Tags