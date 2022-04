Izolda sobre polêmica entre ser mais petista ou pedetista: "Meu sangue é sertanejo"

A governadora Izolda Cela (PDT) comentou a declaração do vereador Adail Júnior (PDT) de que o sangue da governadora seria petista, e não pedetista. Era uma resposta ao deputado federal José Guimarães (PT), que admitiu que o PT pode não apoiar o candidato do PDT, a depender do escolhido, e sinalizou preferência por Izolda. A governadora se manifestou durante a entrega da Medalha Iracema, na noite desta quarta-feira, 13.



"Meu sangue é sertanejo. Isso me define melhor", disse ela.

Izolda é casada com o ex-prefeito de Sobral, Clodoveu Arruda, que é petista. Porém, ela disse que não teve filiação partidária até 2013, quando entrou no Pros e foi eleita, no ano seguinte, vice-governadora.

Um dos homenageados com a Medalha Iracema, o ex-governador Camilo Santana falou sobre a sucessora: "Izolda não é só de um partido, é de todos os partidos".

