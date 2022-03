"Estou trabalhando para renovar meu mandato de deputado", diz Evandro Leitão

Pré-candidato ao Executivo Estadual, no entanto, afirma que está à disposição do grupo governista

Entre a possível pré-candidatura ao Governo do Ceará e o mandato de deputado estadual, Evandro Leitão (PDT) afirmou para onde o foco mira de forma prioritária.

"Eu estou trabalhando para renovar o meu mandato de deputado estadual. Esse é o meu foco, mas, claro, me coloco à disposição do meu partido. Sou uma pessoa que acredito em projeto, que faço de um grupo político e nesse grupo político; aquilo que for definido eu estarei com o grupo", disse em entrevista coletiva após encontro do PDT em Pacajus.

O presidente da Assembleia Legislativa é pré-candidato ao Executivo estadual lado de Izolda Cela (vice-governadora), Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza) e Mauro Filho (deputado federal e ex-secretário do Planejamento e Gestão).

