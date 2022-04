Sarto: escolha de candidato do PDT envolve "gente madura" e "fofocas" não atrapalham

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, nesta quarta-feira, 20, que o processo de escolha do futuro candidato do bloco governista para disputar o Governo do Ceará envolve apenas "pessoas maduras". Durante reunião de secretariado no Cuca Pici, o pedetista comentou sobre os disputas públicas entre aliados dos pré-candidatos do PDT ao Palácio da Abolição e comentou que "fofocas" não devem atrapalhar a aliança PT-PDT no Ceará.

"Só tem gente madura nesse processo. A governadora Izolda (Cela) disse uma coisa que eu achei muito interessante: 'O sangue é de sertanejo'. Então não é fofoca aqui e acolá, quem está nesse grupo aqui, o Élcio (Batista, vice-prefeito), eu, o (vereador Antônio) Henrique, o ex-prefeito Roberto Cláudio, a governadora Izolda, o ex-governador Camilo, está aqui com sentimento de cumprir uma missão. Pode ter certeza que nenhum penduricalho aí vai mexer com o cerne da questão que é: esse grupo trabalha para Fortaleza, para o Ceará e para o Brasil", comentou o prefeito, durante entrevista coletiva.



Disputam a indicação do PDT ao Governo do Ceará a governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, e o ex-prefeito Roberto Cláudio, nome apoiado por Sarto por diversos momentos. Depois do prefeito, vários outros apoios foram manifestados a RC, inclusive parlamentares da base governista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Nesta quarta, Sarto reafirmou que o ex-prefeito é o mais preparado para disputar o governo no momento em que "narrativas são construídas sem nenhuma fundamentação". Em entrevista coletiva, o gestor disse ver em RC um "um legado de oito anos extremamente favorável para apresentar".

"Não que os outros não tenham, mas que nesse momento haja vista uma campanha em que a legislação eleitoral obriga que seja curta, são 45 dias de campanha, então é preciso termos, isso no meu juízo, termos o candidato que se perfila melhor. Os quadros são excelentes, pode ser qualquer um deles e nós vamos fazer a discussão no tempo correto, ouvindo os partidos aliados, ouvindo o PDT e todos os partidos na base aliada", completou o prefeito.



Em conflito recente entre as pré-candidaturas, Izolda e RC já "dividem" aliados abertamente. Na última semana, o vice-presidente da Câmara, vereador Adail Júnior (PDT), defendeu Roberto Cláudio como candidato do partido e chegou a chamar Izolda Cela de "petista" como uma forma de minimizar sua possível candidatura. A governadora respondeu o parlamentar: "Acho que cada um responde pelas suas visões e pelas suas palavras".

Nesta semana, Roberto Cláudio (PDT) cumpre intensa agenda pela região do Cariri para impulsionar sua pré-candidatura. Nesta terça-feira, ele esteve no município do Crato para participar de solenidade na qual recebeu o título de cidadão do município, no Auditório da Universidade Regional do Cariri (Urca). Nesta quarta, o pré-candidato viaja para Nova Olinda onde deve participar de uma solenidade para receber também o título de cidadão.

