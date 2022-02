Projeto que o cria o SUS para animais no Ceará é avaliado pela Assembleia

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) um projeto de lei que prevê a criação do Sistema Único de Saúde Animal (SUS-Animal). De autoria do deputado Davi de Raimundão (MDB), a proposta visa criar um conjunto de ações e serviços de saúde e bem-estar animal, prestados por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais, a serem mantidas pelo poder público.

O texto do projeto reúne a elaboração de um sistema que reúna instituições públicas estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde animal. O SUS Animal também ficará aberto para auxílio oriundo de atividades eventualmente prestadas por órgãos e instituições públicas federais.

Sobre o assunto Bolsonaro planeja participar de "jeguiata" após chamar nordestinos de "pau de arara"

Cinco praias do litoral cearense registram aparecimento de manchas de óleo

Pecuária leiteira do Ceará quer dobrar produção em dez anos

Juazeiro do Norte realiza 600 castrações em animais de rua com o projeto Castramóvel

Entra em vigor lei que proíbe eutanásia de animais em centros de zoonoses do Brasil

Cães em situação de maus-tratos são resgatados pela polícia em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o cumprimento da lei, são considerados animais os silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Além disso, são entendidos como ações de bem-estar fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, o conforto, a ausência de dor, lesões, doenças, medo ou aflição. Em parágrafo único, um dos artigos visa o objetivo de garantir aos animais condições de bem-estar físico e mental.

Entre as ações a serem executadas pelo sistema estão:

Vigilância epidemiológica de origem animal;

Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Participação na formulação da política e execução de ações de incentivo a adoção responsável;

Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde e bem-estar animal;

Vigilância nutricional e a orientação alimentar;

Colaboração na proteção do meio ambiente;

Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde animal e a participação na sua produção;

Controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde animal;

Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo animal;

Manutenção de programas de esterilização de animais para combater a superpopulação;

Incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;

Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

Para tais finalidades, os recursos a serem recebidos pelo sistema serão enviados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) de acordo com a receita estimada. A iniciativa considerará como fontes de recursos repasses federais, serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos. Além de alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, preços públicos arrecadados no âmbito do SUS-Animal e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

O projeto define que a Sesa, em articulação com os municípios, deverá organizar, no prazo de dois anos, um "sistema estadual de informações em saúde e bem-estar animal, integrado em todo o território estadual, abrangendo questões epidemiológicas e origem animal e de prestação de serviços".