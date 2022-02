Bolsonaro planeja participar de "jeguiata" após chamar nordestinos de "pau de arara"

Apesar da forte presença do animal no Nordeste, nos últimos anos, ele chegou a ser substituído por motocicletas e outros veículos para locomoção

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarca nesta terça-feira, 8, para seu novo tour pelo Nordeste, em clima de campanha eleitoral. Na região, além de visitas a obras de segurança hídrica para moradores de locais mais pobres, onde a rejeição ao governo é maior, o chefe do Planalto pretende participar de uma passeata de jegues, intitulada de “jeguiata”.

A ação deve ocorrer após Bolsonaro usar o termo pejorativo "pau de arara" para se referir aos nordestinos. A "jegueata" faz parte de mais um dos clichês eleitorais, com alguns candidatos montados em jegues e outros usando chapéus de vaqueiro, que são os clássicos das campanhas políticas nordestinas.

Em outros tempo, eram os jegues que garantiam a locomoção de boa parte dos moradores de regiões mais rurais do Nordeste. No entanto, o uso dos animais como meio de transporte foi substituído por motocicletas e outros veículos durante governos anteriores como símbolo de desenvolvimento da região. Em época de seca, a raça pegava trabalho dobrado. Em algumas regiões, o uso de animais para transporte de pessoas e outros objetivos vem sendo questionado por grupos de defesa animal e proibido através de projetos de lei.

Nesta terça, Bolsonaro vai a Salgueiro, no sertão pernambucano, fazer o acionamento das bombas de uma estação do eixo norte da transposição do rio São Francisco. Em seguida, ele passará pela barragem de Jati, no interior do Ceará, para a retomada da liberação das águas para o cinturão das águas do estado.

