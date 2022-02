Cinco praias do litoral cearense registram aparecimento de manchas de óleo

Confira as atualizações sobre os avistamentos de manchas de óleo nos municípios litorâneos do Ceará trazem informações acerca das praias contaminadas pelo material coletado nos primeiros meses de 2022

Cinco novas praias no litoral cearense registraram aparecimento de manchas de óleo nesta quinta-feira, 10. Foram elas as praias de Porto Velho e Capim Açú no município de Paraipaba, a praia de Cana Brava em Trairi, a praia de Cais do Porto/Serviluz em Fortaleza e a praia da Colônia em São Gonçalo do Amarante.

Os dados aparecem em relatório da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), que atualizou nesta quinta-feira a situação do reaparecimento de manchas de óleo no litoral do Ceará. O projeto Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará (Gerco) vem acompanhando e monitorando diariamente os casos de avistamento ao longo das praias do Estado, bem como a limpeza realizada pelos municípios e pede atenção das autoridades.

Com o levantamento do quantitativo de materiais coletados para destinação final de Aracati e Fortaleza, recolhidos nos dias 7 e 9 de fevereiro, e dos EPIs e tambores disponibilizados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para a realização das ações de limpeza, até o momento foram distribuídos equipamentos de coleta para os municípios que tiverem a confirmação do aparecimento de manchas de óleo, entre eles: Aracati, Aquiraz, Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo e Paracuru.

No dia 9 de fevereiro, manchas de óleo foram avistadas por moradores na praia do Cauípe, no município de Caucaia. A equipe de acompanhamento entrou em contato imediato com técnicos do Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia (IMAC) para alertar o ocorrido e solicitar confirmação no local, sendo confirmadas por volta das 14h do dia 10 de fevereiro.

No relatório, o projeto Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará no âmbito do programa Cientista-Chefe Meio Ambiente em conjunto com o Gerco, alerta aos demais municípios que se atente ao monitoramento de suas praias, pois pode haver mais resquícios de óleo sendo levado pelas correntes em direção aos municípios litorâneos da região metropolitana de Fortaleza, da costa oeste e costa extremo oeste.

Também pede-se a atenção para a limpeza das praias o mais breve possível, por conta da chegada da época de desova de tartarugas, e para que, dessa forma, possa ser evitado o contato de animais com esse material. É importante ressaltar que, caso sejam encontradas tartarugas vivas, o recomendado é que não se devolva para o mar.

Serviço:

E-mail: cientistachefesema@gmail.com

Telefones:

- Em casos de tartarugas vivas, mortas, ou ninhos entrem em contato com o Instituto Verdeluz (85 99690-1269 ou 85 9914-4318);

- Para casos de tartarugas oleadas entrem em contato com a AQUASIS (85 9800-0109).



Tags